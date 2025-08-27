Itajaí terá botão do pânico e portas com detectores de metal em unidades de saúde
Instalação de dispositivos vai ocorrer após casos de agressões contra profissionais.
A Prefeitura de Itajaí realizou uma reunião para discutir medidas para conter as agressões contra profissionais de saúde no município, uma delas a instalação de detectores de metal. Representantes do poder público se reuniram com integrantes das forças de segurança pública nesta segunda-feira (25).
Saiba mais sobre as medidas de segurança que estão sendo implementadas em Itajaí consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
