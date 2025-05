Itajaí terá linhas de ônibus estendidas; veja quando Segundo empresa que gere o Sistema de Ônibus Local, mudanças atendem a pedidos da população que utiliza o transporte ND Mais|Do R7 24/05/2025 - 20h35 (Atualizado em 24/05/2025 - 20h35 ) twitter

O Consórcio Atalaia, responsável pelo transporte coletivo de Itajaí, anunciou um pacote de ajustes operacionais em algumas linhas do SOL (Sistema de Ônibus de Itajaí) a partir desta segunda-feira (26). Os ajustes, que compreendem aumento na extensão de linhas e mudança de horários, estão sendo feitos por técnicos do Consórcio Atalaia, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Itajaí, e do Conselho Municipal de Transporte Coletivo.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as mudanças nas linhas dos ônibus em Itajaí!

