Itajaí terá novas regras para uso de ciclomotores e bicicletas elétricas O objetivo é organizar o uso de ciclomotores e bicicletas elétricas nas ruas, ciclovias e calçadas, promovendo mais segurança e mobilidade... ND Mais|Do R7 19/07/2025 - 07h17 (Atualizado em 19/07/2025 - 07h17 )

ND Mais

A Câmara de Vereadores de Itajaí aprovou um projeto de lei que regulamenta a circulação de bicicletas elétricas, ciclomotores e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos nas vias públicas da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a nova legislação!

