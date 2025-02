Itapema libera ponte após 15 dias de interdição causada pela chuva Itapema libera ponte da rua 714 após 15 dias de interdição causada pela chuva torrencial do fim de janeiro ND Mais|Do R7 05/02/2025 - 17h08 (Atualizado em 05/02/2025 - 17h08 ) twitter

Após 15 dias de interdição, Itapema libera ponte do bairro da Várzea. O tráfego na estrutura da rua 714 foi liberado para veículos leves e ambulâncias na manhã desta quarta-feira (5). A estrutura estava interditada há 15 dias, desde as últimas chuvas torrenciais que atingiram o Litoral Norte de Santa Catarina no fim de janeiro.

Para mais detalhes sobre a liberação da ponte e as condições climáticas em Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

