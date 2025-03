Itapema se destaca como uma das cidades mais empreendedoras de SC Itapema entra no ranking do Sebrae/SC entre as 20 cidades mais empreendedoras do estado ND Mais|Do R7 18/03/2025 - 23h06 (Atualizado em 18/03/2025 - 23h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Itapema, no Litoral Norte, continua se consolidando como um dos principais polos empreendedores de Santa Catarina, conquistando a segunda posição no ranking estadual de empreendedorismo, conforme levantamento recente do Observatório de Negócios do Sebrae/SC. A cidade, que só perde para Balneário Camboriú, tem se destacado por seu ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios e pela forte presença de setores como turismo, serviços e comércio.

Para saber mais sobre o crescimento e as iniciativas que tornam Itapema um exemplo de empreendedorismo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Música, diversão e personagens: Carreta da Alegria anuncia datas de passeios em Blumenau

Trânsito na BR-282 terá sistema ‘pare e siga’ em SC; veja quais cidades

Defesa Civil emite alerta de tempestade no Litoral Norte com risco de enxurradas e alagamentos