Itapema tem 5 e Camboriú 2 pontes interditadas pelas chuvas Litoral Norte de Santa Catarina segue impactado pelas chuvas da última semana; Itapema tem 5 e Camboriú 2 pontes interditadas ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 16h27 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h27 )

O Litoral Norte de Santa Catarina segue impactado pelas chuvas torrenciais da última semana. Itapema, por exemplo, tem cinco e Camboriú duas pontes interditadas.

Para mais detalhes sobre a situação das pontes e as ações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

