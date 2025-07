Iury passa por exame e não preocupa Figueirense para duelo diante do Náutico Lateral-direito foi substituído ainda no primeiro tempo na vitória diante do Brusque e passou por exames nesta segunda-feira; Iury... ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 07h37 (Atualizado em 09/07/2025 - 07h37 ) twitter

O lateral-direito Iury deve ficar à disposição do técnico Pintado na partida do próximo domingo, às 19h diante do Náutico no estádio Orlando Scarpelli. Ainda no duelo frente ao Brusque na última rodada, o jogador teve de ser substituído no primeiro tempo em função de dores no joelho, mas passou por exames de imagem nesta segunda-feira que não constataram lesão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a situação do jogador e o desempenho do Figueirense na competição!

