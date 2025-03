IV Fórum Internacional de Inovação Social segue com programação nesta quarta-feira em Criciúma Evento gratuito reúne líderes, empresas e especialistas para discutir soluções inovadoras em investimentos de impacto social e sustentabilidade... ND Mais|Do R7 26/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 26/03/2025 - 10h06 ) twitter

Consolidado como um dos eventos mais relevantes do ecossistema de inovação social no Sul de Santa Catarina, a quarta edição do Fórum Internacional de Inovação Social segue nesta quarta-feira (26), em Criciúma. Realizado pela Abadeus, a participação é gratuita e os interessados podem se inscrever clicando aqui. A programação é das 8h às 12h, na Acic (Associação Empresarial de Criciúma).

