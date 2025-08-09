Logo R7.com
Já separou as cobertas? Vai esfriar (e muito) nestas regiões nos próximos dias

Nova massa de ar polar provoca quinta onda de frio do ano, com risco de geada, chuva congelada e temperaturas até 5 °C abaixo da média...

ND Mais

ND Mais|Do R7

Uma poderosa massa de ar polar que vem da Argentina promete congelar boa parte do Brasil a partir desta sexta-feira (8). Segundo o Climatempo, o sistema será responsável por provocar a quinta onda de frio do ano, que deve se estender até a próxima quarta-feira (13).

