Já separou as cobertas? Vai esfriar (e muito) nestas regiões nos próximos dias
Nova massa de ar polar provoca quinta onda de frio do ano, com risco de geada, chuva congelada e temperaturas até 5 °C abaixo da média...
Uma poderosa massa de ar polar que vem da Argentina promete congelar boa parte do Brasil a partir desta sexta-feira (8). Segundo o Climatempo, o sistema será responsável por provocar a quinta onda de frio do ano, que deve se estender até a próxima quarta-feira (13).
