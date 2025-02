Jacaré solto em lago de SC está com os dias contados e deverá ganhar novo lar A Prefeitura de Dionísio Cerqueira, no Extremo-Oeste, tomará uma atitude para retirar o jacaré do Lago Intermunicipal nos próximos... ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 19h46 (Atualizado em 18/02/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A saga do jacaré que foi solto intencionalmente no Lago Intermunicipal de Dionísio Cerqueira, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, continua. Nesta semana a prefeitura do local tomou novas medidas para retirar o réptil do lago.

Para saber mais sobre a situação do jacaré e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Helicóptero em praia de Balneário Camboriú anuncia sexo de bebê de influenciadora

Cerco a Janja

Quem é a turista que teve as mãos arrancadas por tubarão; família nega ‘interação’ com o animal