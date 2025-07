Jaguaruna ou Forquilhinha? Estado banca melhorias, mas descarta mudar aeroporto regional do Sul Secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias cita apoio a ambos, mas reforça que decisão foi lideranças empresariais e políticas do... ND Mais|Do R7 29/07/2025 - 00h57 (Atualizado em 29/07/2025 - 00h57 ) twitter

O Governo do Estado acompanha à distância as tratativas da Prefeitura de Forquilhinha para retomar os voos comerciais no Aeroporto Diomício Freitas. Em entrevista ao portal ND Mais, o secretário Beto Martins, da SPAF (Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias), afirmou que não foi convidado a acompanhar as negociações e lembrou que o aeroporto regional do Sul catarinense é o Humberto Ghizzo Bortoluzzi, localizado em Jaguaruna.

Para saber mais sobre as declarações do secretário e as perspectivas para os aeroportos da região, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

