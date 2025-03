Janones confessa rachadinha e irá devolver R$ 158 mil para evitar processo: ‘nome estava sujo’ Segundo o acordo de não persecução penal, Janones deve encerrar qualquer prática ligada ao esquema investigado e não cometer novos... ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 01h05 (Atualizado em 07/03/2025 - 01h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O deputado federal André Janones (Avante-MG) fechou acordo de não persecução penal com a PGR (Procuradoria-Geral da República) no inquérito que investiga uma suposta rachadinha no gabinete dele. O acordo permite que o acusado não seja julgado pelo crime, desde que confesse a prática do delito e cumpra condições estabelecidas pelo acordo.

Para saber mais sobre os detalhes desse caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Para reduzir preço dos alimentos, governo zera imposto de itens da cesta básica; veja quais

Catarinense suspeito de aplicar golpe de R$ 2 milhões no CE é preso em São Francisco do Sul

Trabalhador tem 90% do corpo queimado em explosão de caldeira em empresa de Araquari