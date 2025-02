Jaraguá do Sul abre processo seletivo com vagas de até R$ 5,4 mil São ofertadas 20 vagas no processo seletivo, destinadas para a Secretaria Municipal de Educação ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 18h07 (Atualizado em 25/02/2025 - 18h07 ) twitter

A prefeitura de Jaraguá do Sul abriu um processo seletivo para contratação de servidores em Admissão em Caráter Temporário, os ACTs. Os salários chegam até R$5,4 mil e são ofertadas 20 vagas, destinadas para a Secretaria Municipal de Educação.

Saiba mais sobre as oportunidades e como se inscrever consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

