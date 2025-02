Jaraguá do Sul autoriza construção de rotatória na BR-280 com investimento de R$ 2,9 milhões O prazo para conclusão é de 180 dias, mas devido à urgência a expectativa é de que a rotatória fique pronta em três meses ND Mais|Do R7 17/01/2025 - 21h07 (Atualizado em 17/01/2025 - 21h07 ) twitter

A Prefeitura de Jaraguá do Sul autorizou o início das obras de construção de uma rotatória na BR-280, no acesso à rua Germano Stricker, próximo à Metalúrgica Hame, no bairro Tifa Monos. O projeto, executado pela empresa Infrasul, está orçado em R$ 2,93 milhões, com recursos próprios do município.

