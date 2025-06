Jaraguá do Sul regulamenta circulação de ciclomotores, bikes elétricas e patinetes; entenda Novas regras entram em vigor em 30 dias e diferenciam ciclomotores de bikes elétricas equipamentos de mobilidade individual autopropelidos... ND Mais|Do R7 14/06/2025 - 05h15 (Atualizado em 14/06/2025 - 05h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A lei que estabelece regras sobre a circulação de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos em Jaraguá do Sul deve entrar em vigor em 30 dias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novas regras!

Leia Mais em ND Mais:

Colisão entre duas carretas e um caminhão deixa ferido na BR-376, em Garuva

Polícia suspeita que corpo de empresário seria concretado em Interlagos: ‘conheciam o local’

Com UTIs 100% ocupadas, Blumenau já registra 18 mortes por doenças respiratórias