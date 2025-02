Jararacas ‘invadem’ altar de capela e mobilizam bombeiros em SC Duas jararacas foram resgatadas pelos bombeiros no interior de Zortéa, no Meio-Oeste do estado ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 16h47 (Atualizado em 27/01/2025 - 16h47 ) twitter

Duas jararacas foram encontradas no altar de uma capela na tarde de domingo (26). O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para remover os animais no interior de Zortéa, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

Para saber mais sobre este incidente e as orientações do Corpo de Bombeiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

