Jato ovacionado e nome de político: curiosidades que marcam os 53 anos de aeroporto em SC

O Aeroporto de Joinville Lauro Carneiro de Loyola comemora o seu aniversário de 53 anos nesta quarta-feira (23), acumulando mais de cinco décadas de histórias e reformas desde que foi fundado em 23 de julho de 1972. “Nos últimos três anos, implementamos importantes melhorias estruturais e operacionais que elevaram o padrão de qualidade dos serviços prestados. Entre os avanços, destacamos a modernização do terminal de passageiros, a reestruturação dos sistemas de segurança, a requalificação de áreas operacionais e a ampliação da oferta comercial”, destacou Elizângela Rosa Bastos, gerente do Aeroporto de Joinville.

Para saber mais sobre as curiosidades e a história do Aeroporto de Joinville, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

