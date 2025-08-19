JBL, mochila e tênis: objetos inusitados de origem misteriosa tomam conta de praias em SC Suspeita é de que itens tenham caído de contêineres; registros foram feitos em Laguna, no Litoral Sul do estado, no último fim de semana... ND Mais|Do R7 18/08/2025 - 23h57 (Atualizado em 18/08/2025 - 23h57 ) twitter

Absorventes, mochilas, tênis e muito mais! Objetos inusitados foram encontrados em praias de Laguna, no Litoral Sul de Santa Catarina, no último fim de semana. Vídeos de moradores e turistas impressionam pela quantidade de itens tanto no mar, quanto na faixa de areia.

