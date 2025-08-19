JBL, mochila e tênis: objetos inusitados de origem misteriosa tomam conta de praias em SC
Suspeita é de que itens tenham caído de contêineres; registros foram feitos em Laguna, no Litoral Sul do estado, no último fim de semana...
Absorventes, mochilas, tênis e muito mais! Objetos inusitados foram encontrados em praias de Laguna, no Litoral Sul de Santa Catarina, no último fim de semana. Vídeos de moradores e turistas impressionam pela quantidade de itens tanto no mar, quanto na faixa de areia.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa situação alarmante!
