JBL, mochila e tênis: objetos inusitados de origem misteriosa tomam conta de praias em SC

Suspeita é de que itens tenham caído de contêineres; registros foram feitos em Laguna, no Litoral Sul do estado, no último fim de semana...

ND Mais|Do R7

Absorventes, mochilas, tênis e muito mais! Objetos inusitados foram encontrados em praias de Laguna, no Litoral Sul de Santa Catarina, no último fim de semana. Vídeos de moradores e turistas impressionam pela quantidade de itens tanto no mar, quanto na faixa de areia.

