JEC anuncia barca com 7 jogadores após eliminação na Série D

Departamento de futebol do JEC confirmou a saída de sete jogadores do elenco que está se preparando para a Copa SC

Após a eliminação na Série D e o início da preparação para a Copa SC, o JEC confirmou uma barca com sete atletas que estão de saída do clube.

