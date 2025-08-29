JEC anuncia barca com 7 jogadores após eliminação na Série D
Departamento de futebol do JEC confirmou a saída de sete jogadores do elenco que está se preparando para a Copa SC
Após a eliminação na Série D e o início da preparação para a Copa SC, o JEC confirmou uma barca com sete atletas que estão de saída do clube.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do JEC!
