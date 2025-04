JEC confirma mais um reforço para a Série D 2025 JEC traz o meia Alisson Taddei, de 27 anos, para reforçar a equipe comandada por Hemerson Maria na Série D 2025 ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 23h45 (Atualizado em 07/04/2025 - 23h45 ) twitter

O JEC confirmou a contratação do meio-campista Alisson Taddei, de 27 anos, para a disputa da Série D do Brasileiro 2025. O atleta chega com contrato definitivo até o final do Campeonato Catarinense de 2026.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa contratação e o que esperar do JEC na Série D!

