JEC confirma retorno do lateral Léo Campos para a Série D Lateral que já passou pelo JEC em 2023 retorna ao clube após ser destaque no Campeonato Paulista ND Mais|Do R7 18/03/2025 - 14h27

Iniciando a preparação para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, o JEC começou também a anunciar os reforços para a competição. O Tricolor, que volta ao cenário nacional após três anos, confirmou o retorno do lateral Léo Campos.

