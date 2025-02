JEC e Brusque ficam no empate pelo Campeonato Catarinense Com mais de 10 mil torcedores na Arena Joinville, JEC e Brusque ficam no empate na noite deste sábado (25) ND Mais|Do R7 26/01/2025 - 05h06 (Atualizado em 26/01/2025 - 05h06 ) twitter

A torcida compareceu na Arena Joinville, mas os mais de 10 mil torcedores não conseguiram assistir uma vitória tricolor. JEC e Brusque ficaram no empate em 1 a 1 na noite deste sábado (25) pelo Campeonato Catarinense. Breno Santos marcou para o Tricolor e Robson Luiz deixou tudo igual para o Quadricolor.

Para mais detalhes sobre o jogo e suas implicações no campeonato, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

