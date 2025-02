JEC Futsal apresenta uniforme para a temporada em amistoso contra o Tubarão no Centreventos Com a Supercopa "batendo à porta", JEC Futsal realiza amistoso para fechar preparação e apresenta novo uniforme para a torcida ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 13/02/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A apresentação do uniforme do JEC Futsal para a temporada é evento já esperado pelo torcedor, mas neste ano, a torcida terá o primeiro contato com o novo manto já em dia de jogo. O Tricolor tem um amistoso marcado contra o Tubarão no dia 20 de fevereiro e será no jogo que o novo uniforme será oficialmente apresentado ao torcedor joinvilense, dias antes da Supercopa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Policial salva vida de bebê engasgada após beber água sanitária em Itajaí

Corpo em estado de decomposição é encontrado no Extremo Sul de SC; polícia deve investigar

Quem é Mister Mato Grosso do Sul, que seria matador de aluguel segundo a polícia