JEC Futsal atropela o Tubarão e volta ao G-4 da Liga Nacional Sob o comando do técnico Paulinho Gambier, JEC Futsal goleia o time do Sul catarinense na noite deste sábado (26) ND Mais|Do R7 27/07/2025 - 08h58 (Atualizado em 27/07/2025 - 08h58 )

A despedida do JEC Futsal do ginásio da Univille foi como a “estreia”, com vitória. Sob o comando do técnico Paulinho Gambier, o Tricolor goleou o Tubarão por 5 a 0 na noite deste sábado (26) e voltou ao G-4 da Liga Nacional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse grande jogo!

