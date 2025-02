JEC Futsal conhece grupo e fórmula de disputa da Super Copa Gramado Atual bicampeão, JEC Futsal disputa a competição entre os dias 14 e 21 de março, na Serra Gaúcha ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 16h26 (Atualizado em 13/02/2025 - 16h26 ) twitter

Enquanto se prepara para a Supercopa, que acontece em Joinville entre os dias 26 de fevereiro e 2 de março, o JEC Futsal também conheceu os grupos e a fórmula de disputa da Super Copa Gramado. Atual bicampeão consecutivo, o Tricolor participa novamente da maior competição de pré-temporada do futsal brasileiro.

