JEC Futsal enfrenta o Atlântico na estreia da Super Copa Gramado

O JEC Futsal quer o segundo título do ano e, para isso, está no Rio Grande do Sul para a disputa da Super Copa Gramado, que começa nesta sexta-feira (14) e segue até o dia 21. Atual bicampeão consecutivo do maior torneio de pré-temporada do futsal brasileiro, o Tricolor reencontra o Atlântico na estreia da competição, nesta sexta, às 19h.

