JEC Futsal enfrenta o Criciúma em busca da final do Campeonato Catarinense Depois de empate no jogo de ida, JEC Futsal precisa de vitória simples no tempo normal para evitar prorrogação na noite desta quarta...

ND Mais|Do R7 04/12/2024 - 13h10 (Atualizado em 04/12/2024 - 13h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share