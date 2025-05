JEC Futsal enfrenta o Umuarama no primeiro jogo fora de casa pela Liga Nacional Líder da Liga Nacional, JEC Futsal visita o time paranaense na noite desta quinta-feira (1º) ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 20h40 (Atualizado em 01/05/2025 - 20h40 ) twitter

Líder, com duas excelentes vitórias diante do torcedor, o JEC Futsal faz sua primeira partida fora de casa na Liga Nacional nesta quinta-feira (1º), às 19h. O Tricolor enfrenta o Umuarama, no Paraná, com o objetivo de manter os 100% de aproveitamento e a ponta da tabela. Além disso, há um desejo de revanche após a eliminação da última temporada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto!

