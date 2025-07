JEC Futsal fica no empate com o Blumenau pela Liga Nacional Depois de conseguir a virada no primeiro tempo, JEC Futsal sofre o empate e perde posições na tabela de classificação ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 21h37 (Atualizado em 22/07/2025 - 21h37 ) twitter

Mais um empate na conta do JEC Futsal na temporada. Enfrentando o Blumenau fora de casa, o Tricolor ficou no 3 a 3 na noite desta segunda-feira (21) e caiu para a quinta colocação da Liga Nacional. Neto e Matheus (2) marcaram para o JEC, enquanto Douglas e Gamarra (2) fizeram os gols dos donos da casa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes do jogo!

