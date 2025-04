JEC Futsal goleia a Xaxiense na estreia do Campeonato Catarinense Jogando no Centreventos Cau Hansen, JEC Futsal venceu o time do Oeste na noite de segunda-feira (31) ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 14h06 ) twitter

Estreia com goleada para o JEC Futsal no Campeonato Catarinense. Enfrentando a Xaxiense no Centreventos Cau Hansen na noite de segunda-feira (31), o Tricolor goleou o time do Oeste por 4 a 1 e colocou os três primeiros pontos na tabela de classificação. O capitão Xuxa marcou duas vezes, Ernani e Ryan também balançaram a rede.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa grande vitória!

