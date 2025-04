JEC Futsal goleia Florianópolis e mantém 100% de aproveitamento no Campeonato Catarinense Com sete desfalques, JEC Futsal não teve dificuldades para vencer o time da capital na noite de segunda-feira (7) ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 14h07 (Atualizado em 08/04/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Segundo jogo, segunda vitória do JEC Futsal no Campeonato Catarinense. Depois de vencer a Xaxiense, o Tricolor goleou a Apaff Florianópolis por 7 a 1 na noite de segunda-feira (7) e manteve 100% de aproveitamento no Estadual.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Mulher que teria arremessado cadela de ponte em Joinville é identificada

Pensionistas do IPREV-SC: falta de reajuste entre 2018 e 2021 gera perdas e ações na Justiça

Polícia prende avô suspeito de estuprar o próprio neto no Extremo Sul de SC