JEC Futsal vence o Atlântico, conquista a Supercopa e fica com a vaga para a Libertadores Sediando a competição, JEC Futsal venceu o Atlântico na prorrogação na tarde deste domingo (2) para soltar o grito de campeão e carimbar... ND Mais|Do R7 02/03/2025 - 21h26 (Atualizado em 02/03/2025 - 21h26 ) twitter

Foi com muito calor e com muita emoção, mas o JEC Futsal conquistou a Supercopa e carimbou o passaporte para a Libertadores. Enfrentando o algoz da Liga Nacional de 2023, o Atlântico, o Tricolor empatou em 2 a 2 no tempo normal e venceu por 1 a 0 na prorrogação para soltar o grito de campeão. Eder Lima, Robinho e Dieguinho marcaram os gols joinvilenses. Richard e Vilela anotaram os do time gaúcho.

