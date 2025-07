JEC Futsal x Blumenau pela Liga Nacional: onde assistir e horário Depois de quebrar sequência de empates na competição, JEC Futsal tem mais um confronto catarinense, desta vez, fora de casa ND Mais|Do R7 21/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 21/07/2025 - 23h17 ) twitter

A sequência de empates do JEC Futsal terminou na Liga Nacional com a vitória sobre o São Lourenço e na noite desta segunda-feira (21), o Tricolor volta à quadra para enfrentar outro adversário catarinense. Buscando voltar ao G-4, o Joinville enfrenta o Blumenau, às 20h30, no ginásio do Sesi.

