JEC Futsal x Marreco pela Liga Nacional: onde assistir e horário
Em Francisco Beltrão, JEC Futsal e Marreco fecham a 17ª rodada da Liga Nacional
Fora de casa, o JEC Futsal entra em quadra às 20h desta terça-feira para fechar a 17ª rodada da Liga Nacional. Depois de perder para o Minas diante do torcedor, o Tricolor enfrenta o Marreco, em Francisco Beltrão.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa partida!
