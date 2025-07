JEC Futsal x Tubarão pela Liga Nacional: onde assistir e horário Depois de empatar com o Blumenau, JEC Futsal terá técnico interino em mais um confronto catarinense neste sábado (26) ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 00h17 (Atualizado em 26/07/2025 - 00h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Mais um confronto catarinense para o JEC Futsal. Depois de empatar com o Blumenau fora de casa, o Tricolor enfrenta o Tubarão neste sábado (26), às 17h, no ginásio da Univille, pela Liga Nacional. E com novidade à beira da quadra.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o jogo!

Leia Mais em ND Mais:

Tragédia na BR-470: vítimas mortas em acidente em SC são da mesma família

Avaí dispara contra arbitragem após pênalti polêmico: ‘erro inaceitável’

Jorginho Mello vistoria SCs e inaugura escolas em giro por cidades no Sul de SC