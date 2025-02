JEC x Concórdia pelo Catarinense 2025: onde assistir e horário Depois de dois empates sem gols, JEC quer quebrar jejum de quase um ano sem vitórias na noite desta quarta-feira (22), na Arena Joinville... ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 15h08 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h08 ) twitter

A busca pela primeira vitória continua para o JEC no Campeonato Catarinense. Depois de dois empates sem gols, o Tricolor recebe o Concórdia às 19h desta quarta-feira (22) disposto a encerrar uma sequência de mais de 10 meses sem vitória. A última foi no dia 2 de março de 2024, quando o time superou o Nação na última rodada da primeira fase do Estadual, também na Arena Joinville.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

