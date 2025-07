Jiu-jitsu: Valentina Ferreira se prepara para torneio nos EUA e sonha com a faixa-preta Valentina Ferreira, aos 10 anos, mira competição de jiu-jitsu nos Estados Unidos e sonha ser campeã mundial na faixa-preta quando crescer... ND Mais|Do R7 19/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 19/07/2025 - 20h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O jiu-jitsu foi difundido no mundo através da família Gracie, mas em Palhoça um outro núcleo familiar está formando a nova geração do esporte. O clã dos Ferreira tem na pequena Valentina a promessa de uma competidora de alto nível. Aos 10 anos, Valentina já está em preparação para mais uma competição internacional. Depois de conquistar o título no Brasileiro, ela vai disputar o Pan Kids de Jiu-jitsu nos Estados Unidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de toda a trajetória dessa jovem atleta!

Leia Mais em ND Mais:

Como Luiz Alves virou a capital da cachaça e colocou SC em topo de ranking

Jorginho promete asfaltar acessos a granjas e agroindústrias com R$ 1 bilhão por ano em SC

FOTOS: Após um ano de obras, como está a construção da maior ponte da história de Joinville?