João Bidu revela previsões para todos os signos nesta semana Quer saber as previsões para todos os signos nesta semana? Veja o que diz o astrólogo João Bidu ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 19h46 (Atualizado em 07/04/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A semana já começou com uma reviravolta cósmica daquelas: Mercúrio retrógrado finalmente chega ao fim nesta segunda-feira (07), e com ele, os atrasos, confusões e mal-entendidos tendem a dar uma trégua. O astrólogo João Bidu revela as previsões para todos os signos nesta semana.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa! Saiba mais

Leia Mais em ND Mais:

Reis do Pix

‘Negou dinheiro’: homem é esfaqueado por morador de rua em Chapecó

Cobranças indevidas nos carnês de IPTU estão suspensas em Chapecó; entenda