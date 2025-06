João Vitor faz golaço de falta, Avaí vence o CRB e cola no G-4 da Série B Avaí conquista vitória em cima do CRB com gol de João Vitor aos 45 minutos do segundo tempo e cola no G-4

ND Mais|Do R7 08/06/2025 - 02h15 (Atualizado em 08/06/2025 - 02h15 ) twitter

