João Vitor marca duas vezes, Avaí vence a quarta seguida e segue líder do Catarinense Vagner Love foi mais um a brilhar na vitória do Avaí, a quarta seguida do líder do Campeonato Catarinense

ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 05h05 (Atualizado em 13/02/2025 - 05h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share