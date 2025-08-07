Logo R7.com
Jogador da NBA treina em Criciúma durante visita à família da namorada catarinense

Deuce McBride, armador titular do Knicks, está em SC com a modelo Ana Zortea e a filha do casal

ND Mais

ND Mais|Do R7

O jogador da NBA (National Basketball Association), Miles McBride, treinou em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, na última segunda-feira (4). O atleta está visitando o Brasil com a namorada criciumense, Ana Zortea.

