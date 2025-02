Jogador do Barra deixa campo de ambulância após sofrer convulsão Lateral Marcelo se chocou com o companheiro Natan e teve de sair de ambulância do novo estádio do Barra ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 01h06 (Atualizado em 20/01/2025 - 01h06 ) twitter

O jogador Marcelo, do Barra, deixou o gramado de ambulância após se chocar com o companheiro Natan. O lance aconteceu aos 30 minutos do primeiro tempo neste domingo (19), em partida contra o JEC. Segundo o clube, o atleta chegou a convulsionar no gramado.

