Jogadores do Avaí adotam ‘lei do silêncio’ e não vão conceder entrevistas por atraso no salário
Clube confirma que jogadores do Avaí solicitaram não conceder entrevistas enquanto a pendência com o salário continuar
Os jogadores do Avaí vão adotar a ‘lei do silêncio’ e não vão mais conceder entrevistas. O motivo é o atraso salarial que os atletas estão enfrentando desde o mês de abril. Segundo o clube, o atraso com os atletas é de um mês do pagamento CLT e dois meses dos direitos de imagem. Os funcionários do clube também estão com atraso no pagamento.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
