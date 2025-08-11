Jogadores do Avaí adotam ‘lei do silêncio’ e não vão conceder entrevistas por atraso no salário Clube confirma que jogadores do Avaí solicitaram não conceder entrevistas enquanto a pendência com o salário continuar ND Mais|Do R7 11/08/2025 - 03h37 (Atualizado em 11/08/2025 - 03h37 ) twitter

Os jogadores do Avaí vão adotar a ‘lei do silêncio’ e não vão mais conceder entrevistas. O motivo é o atraso salarial que os atletas estão enfrentando desde o mês de abril. Segundo o clube, o atraso com os atletas é de um mês do pagamento CLT e dois meses dos direitos de imagem. Os funcionários do clube também estão com atraso no pagamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

