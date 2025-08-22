Logo R7.com
Jogadores do Avaí não treinam como forma de protesto por salários atrasados

Jogadores do Avaí não participaram do treinamento desta quinta-feira (21) como forma de protesto pelos salários atrasados

Os jogadores do Avaí confirmaram a previsão e não treinaram na tarde desta quinta-feira (21) como forma de protesto pelos salários atrasados. Os atletas do elenco profissional se reapresentaram no estádio da Ressacada, ficaram por cerca de 30 minutos nas dependências do clube e deixaram o local sem realizar o treinamento. A atividade estava prevista para às 15h30.

