Jogadores do Avaí não treinam como forma de protesto por salários atrasados Jogadores do Avaí não participaram do treinamento desta quinta-feira (21) como forma de protesto pelos salários atrasados ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 05h17 (Atualizado em 22/08/2025 - 05h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Os jogadores do Avaí confirmaram a previsão e não treinaram na tarde desta quinta-feira (21) como forma de protesto pelos salários atrasados. Os atletas do elenco profissional se reapresentaram no estádio da Ressacada, ficaram por cerca de 30 minutos nas dependências do clube e deixaram o local sem realizar o treinamento. A atividade estava prevista para às 15h30.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a situação dos jogadores.

Leia Mais em ND Mais:

Confeitaria mais mágica de SC encanta em charmosa cidade do interior

Mudança no trânsito na Lagoa: nova ponte passa a operar nos dois sentidos, em Florianópolis

EXCLUSIVO: Enteado arranca dedo de mulher com os dentes e é solto em SC