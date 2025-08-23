Jogo de seis pontos! Onde assistir Criciúma x Novorizontino pela Série B e horário O Criciúma quer entrar no G-4 da Série B e precisa vencer diante da torcida no Estádio Heriberto Hülse ND Mais|Do R7 23/08/2025 - 07h18 (Atualizado em 23/08/2025 - 07h18 ) twitter

O Criciúma enfrenta o Novorizontio nesta sexta-feira (22), às 21h35 (de brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão Série B. O jogo é um confronto direto por uma vaga no G-4 da competição e será transmitido pelo Desimpedidos, Disney+, ESPN e RedeTV.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse grande confronto!

