Jogo de seis pontos! Onde assistir Criciúma x Novorizontino pela Série B e horário
O Criciúma quer entrar no G-4 da Série B e precisa vencer diante da torcida no Estádio Heriberto Hülse
O Criciúma enfrenta o Novorizontio nesta sexta-feira (22), às 21h35 (de brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão Série B. O jogo é um confronto direto por uma vaga no G-4 da competição e será transmitido pelo Desimpedidos, Disney+, ESPN e RedeTV.
