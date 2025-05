Joinvilense será homenageado na Câmara de SP pelo destaque no balé clássico brasileiro Darling Quadros, natural de Joinville, será homenageado em sessão solene nesta sexta-feira (9) em São Paulo ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 19h47 (Atualizado em 07/05/2025 - 19h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O joinvilense Darling Quadros será homenageado nesta sexta-feira (9), em uma sessão solene na Câmara Municipal de São Paulo, pelo seu trabalho no cenário do balé clássico brasileiro. A cerimônia, marcada para as 18h30, integra as comemorações do Dia Municipal do Ballet Clássico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa emocionante homenagem e a trajetória de Darling Quadros! saiba mais

Leia Mais em ND Mais:

Chapecoenses devem gastar R$ 286 com presentes no Dia das Mães, aponta pesquisa

Homem morre e mulher fica gravemente ferida após atropelamento em curva na SC-480

Quem é Peter Turkson, cardeal de Gana que pode se tornar primeiro papa negro