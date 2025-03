Joinville 174 anos: fotos antigas mostram como eram empresas e locais da cidade Em celebração ao aniversário de Joinville, mais de 25 fotos separadas pelo portal ND Mais mostram a evolução da maior cidade de Santa... ND Mais|Do R7 08/03/2025 - 11h25 (Atualizado em 08/03/2025 - 11h25 ) twitter

Em 174 anos de história, Joinville passou por diversas transformações. Das empresas aos espaços de lazer, é possível perceber a evolução da maior cidade de Santa Catarina no dia a dia. Neste domingo (9), o município honra seu passado, celebra seu presente e planeja seu futuro.

Para conferir a galeria de fotos especiais do aniversário de Joinville, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

