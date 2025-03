Joinville 174 anos: o que os finalistas do Concurso de Desenho da NDTV Record esperam do futuro Para estudantes de Joinville, cidade deve focar em novas tecnologias, mas não esquecer da natureza para ter um futuro extraordinário... ND Mais|Do R7 09/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 09/03/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carros voadores, robôs humanoides e viagens ao espaço sempre aparecem em filmes e desenhos sobre o futuro, como a popular animação “Os Jetsons”. Essas tecnologias já estão em desenvolvimento há alguns anos – mesmo que ainda não estejam disponíveis para toda a população -, mas o que os finalistas do Concurso de Desenho da NDTV Record esperam do futuro de Joinville, cidade do Norte catarinense, evidencia a preocupação da geração mais nova com o meio ambiente, cultura e espaços de lazer.

Saiba mais sobre as visões inspiradoras dos jovens artistas e o futuro de Joinville no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Mega-Sena: sorte bate à porta em SC, mas prêmio principal acumula

O imóvel localizado em área nobre de Florianópolis que é um monumento à incompetência

Homem morre no hospital após carro capotar em SC