Joinville abre Centro de Lutas com estrutura para mais de 10 modalidades; veja como participar Espaço na Arena Joinville reúne estrutura para mais de dez modalidades de artes marciais ND Mais|Do R7 12/07/2025 - 02h36 (Atualizado em 12/07/2025 - 02h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O novo Centro de Lutas da Arena foi inaugurado nessa quinta-feira (10) em Joinville com estrutura para atender atletas de alto rendimento e alunos do programa de Iniciação Esportiva da Secretaria Municipal de Esportes. O espaço funciona dentro da Arena Joinville e passa a ser a referência para a prática de artes marciais na cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o Centro de Lutas!

Leia Mais em ND Mais:

Ouça em primeira mão música que vai embalar novo carro alegórico da Oktoberfest Blumenau 2025

Levantamento do MP aponta falhas na rede de atenção às pessoas em situação de rua em SC

Navegantes terá recuperação da restinga com 6,5 mil novas mudas