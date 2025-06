Joinville avança em crédito francês de R$ 360 milhões; saiba no que será investido Recursos serão usados em moradias populares, urbanização de comunidades e obras contra enchentes ND Mais|Do R7 20/06/2025 - 23h35 (Atualizado em 20/06/2025 - 23h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Prefeitura de Joinville recebeu parecer favorável da Cofiex (Comissão de Financiamentos Externos), ligada ao Ministério do Planejamento, para contratar um financiamento internacional de cerca de R$ 360 milhões (equivalente a 57 milhões de euros) com a Agência Francesa de Desenvolvimento. Com a aprovação, o município avança na negociação de uma linha de crédito com condições consideradas entre as melhores do mercado internacional. A proposta prevê investimentos em habitação, infraestrutura e sustentabilidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre os investimentos que vão transformar Joinville!

Leia Mais em ND Mais:

‘Sempre alegre’: quem era a costureira morta em grave acidente na SC-283

Por que a Festa da Gastronomia de Nova Veneza atrai tantos turistas ano após ano?

Mulher é suspeita de matar marido com tiro na cabeça enquanto dormia em SC